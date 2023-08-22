Главком вооружённых сил Украины Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов осмотрели новые бункеры, которые построили под Одессой для объединённого командования НАТО и ВСУ. Об этом пишут российские экспертные Telegram-каналы.
По их сведениям, бункеры способны выдержать удары тактическим ядерным оружием и обеспечить автономность жизни на 45 суток. Сообщается, что убежища строила шведская частная компания.
По Украине общее количество таких бункеров — 21, суммарная вместительность 2100 человек. Располагаются они в Киеве, Одессе, Львове, Виннице, Николаеве и Ужгороде.
"Сразу видно: люди готовятся "к земле" основательно. А дальше как "Калибр" ляжет. Сегодня — бункер, завтра — саркофаг", — прокомментировал эту информацию в своём Telegram-канале журналист Руслан Осташко.
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