Политолог Ярошенко: вступление Швейцарии в НАТО лишит её собственной безопасности

Политолог Алексей Ярошенко выразил мнение, что присоединение Швейцарии к НАТО будет означать отказ страны от собственной системы безопасности, построенной на долгом нейтралитете. Он подчеркнул, что на протяжении более 200 лет государство удерживало нейтральность и избегало военных конфликтов. Швейцария действовала как посредник в экономических и дипломатических вопросах.

Фото: "Free Switzerland flag photo" is marked with CC0 1.0.

"Нейтралитет позволил сформировать собственную систему безопасности, которая не включена сейчас ни в ЕС, ни в НАТО", — заявил Ярошенко в беседе с Телеканалом "360".

Страна не стремится вступать в НАТО по нескольким причинам. Во-первых, это повлияет на её внутреннюю военную инфраструктуру, а во-вторых, она утратит привилегии нейтрального статуса, которые укреплялись за долгие годы.

По словам Ярошенко, Швейцария умело балансировала на мировой арене, принимая деньги от различных диктаторов и сохраняя свою банковскую систему. Эксперт подчеркнул, что отказ от нейтральности подразумевает выбор одной стороны и несёт определённые риски. В настоящее время политическому руководству страны не выгодно втягиваться в международные авантюры.