Воевавший на Украине американский наёмник Джефф Джонс пообещал отцу рассказать о миссии, которую "все остальные группы боялись выполнять", как только вернётся с задания, но погиб.
По словам его отца Говарда Джонса, в день когда 48-летний сын отправился на задание, он отправил ему сообщение, где пообещал, что расскажет о миссии, как только вернётся.
"Он сказал, что расскажет нам, когда вернётся. Я отправил ему сообщение, так и не получил ответа", — рассказал отец боевика Daily Mail.
Что была за миссия, которую "все остальные группы боялись выполнять", отец так и не узнал. Наёмника ликвидировали под Артёмовском.
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