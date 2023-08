Your browser does not support the audio element.

Воевавший на Украине американский наёмник Джефф Джонс пообещал отцу рассказать о миссии, которую "все остальные группы боялись выполнять", как только вернётся с задания, но погиб.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.