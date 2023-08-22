DM: наёмник ВСУ из США пообещал рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять", но погиб

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Воевавший на Украине американский наёмник Джефф Джонс пообещал отцу рассказать о миссии, которую "все остальные группы боялись выполнять", как только вернётся с задания, но погиб.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

По словам его отца Говарда Джонса, в день когда 48-летний сын отправился на задание, он отправил ему сообщение, где пообещал, что расскажет о миссии, как только вернётся.

"Он сказал, что расскажет нам, когда вернётся. Я отправил ему сообщение, так и не получил ответа", — рассказал отец боевика Daily Mail.

Что была за миссия, которую "все остальные группы боялись выполнять", отец так и не узнал. Наёмника ликвидировали под Артёмовском.