В российском МИДе отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство в НАТО". Видимо, у него случилась передозировка, предположила официальный представитель ведомства Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
Сегодня Зеленский в ответ на просьбу журналистки на пресс-конференции в Дании прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО".
Ранее профессор Юрий Жданов предположил, что после срыва контрнаступления ВСУ Запад готовится "сливать" Украину.
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В Сети сообщают об уничтожении "элитной" снайперши ВСУ Арины с позывным "Молния". Это произошло на Сватовском направлении 7 августа.