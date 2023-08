В российском МИДе отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство в НАТО". Видимо, у него случилась передозировка, предположила официальный представитель ведомства Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.