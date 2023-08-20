Украинский президент Владимир Зеленский саркастически ответил на вопрос: "Готов ли Киев к компромиссам по территориям ради вступления в альянс НАТО".
Выступление лидера Украины с пресс-конференции в Дании, где он встречался с премьером Метте Фредериксен, транслировали украинские телевизионные каналы.
"Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО", — подчеркнул глава Незадежной.
Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена. Позже он всё же сказал, что не должен был говорить это.
Что касается Белгорода, то украинские политики ранее заявляли, что Киев мог бы претендовать на Белгородскую область, поскольку украинцы "стали расселяться" там в XVII веке в период правления Алексея Михайловича.
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