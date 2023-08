Your browser does not support the audio element.

Украинский президент Владимир Зеленский саркастически ответил на вопрос: "Готов ли Киев к компромиссам по территориям ради вступления в альянс НАТО".

Фото: "This image of Zelensky’s face while visiting Bucha says it all." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.