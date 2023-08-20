Арестович* увидел вину Украины в черниговской трагедии

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Алексей Арестович* объяснил, почему в черниговской трагедии, в результате которой пострадали 144 человека, есть и вина Украины.

Фото: UKRLIFE.TV

Украинский военный анлитик обвинил власти Украины в беспечном отношении к потенциальной опасности.

"Человек с профессиональным мышлением под страхом смертной казни никогда бы не организовал мероприятие так, в таком месте и в такое время", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* упрекнул организаторов выставки оборонного значения в том, что они в крупный религиозный праздник устроили скопление мирных граждан с детьми в прифронтовом городе.

Нарушено было, по словам Арестовича, и главное правило всех мероприятий в военное время, которое он описал словами: "сначала провели, а только потом — сообщили".

Он отчитал и "псевдо-либеральную тусовку" за то, что они замалчивают ошибки организаторов и во всём винят только внешнего врага.

Ранее Арестович поблагодарил Польшу за спасение Украины.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.