Экс-советник Кучмы Соскин обратился к депутатам Рады с призывом что-то сделать с "психическим неадекватом" Зеленским

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Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к депутатам Верховной Рады, призвав их "что-то сделать" с украинским президентом Владимиром Зеленским, действия которого, по словам политолога, стали опасными для Украины и её жителей.

Фото: edition.cnn.com

"Надо что-то делать с Зеленским, еще раз призываю. У депутатов должна появится инициатива", — сказал Соскин в эфире своего YouТube-канала.

Соскин предложил найти тех представителей власти, которых поддерживает население, кто способен трезво мыслить и донести до общественности сложившуюся картину. Эксперт считает, что "вменяемые люди" обязаны договориться и обозначить Зеленскому жёсткие рамки.

Политолог сообщил, что ход украинского конфликта уже не поддаётся рациональному объяснению, а "неадекватный" президент страны не в состоянии ничего сделать.

Эксперт подчеркнул, что Зеленского уже нельзя оставлять у власти, потому что он несёт угрозу для страны и общества.

"Психически неадекват, компетенции неадекват, менеджерский неадекват, социальный неадекват", — описал Соскин состояние украинского президента.