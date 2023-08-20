Украинский волонтёр Хома попросил денег на мешки для "двухсотых"

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Украинский волонтёр Игорь Хома из Тернополя заявил, что украинские военные просят у него много мешков для "двухсотых". Он рассказал, что все батальоны с разных направлений нуждаются именно в пакетах для тел погибших солдат.

Фото: https://www.nationalreview.com/2018/01/us-eu-ukraine-military-assistance-increase-called/amp/

"Друзья, очень страшные запросы пришли… Нужны мешки для "двухсотых". Вот такая цена", — заявил Хома на своей странице в социальных сетях.

Видео с его призывом "донатить" на мешки для трупов собрало за два дня 1,3 миллиона просмотров.