Украинский волонтёр Игорь Хома из Тернополя заявил, что украинские военные просят у него много мешков для "двухсотых". Он рассказал, что все батальоны с разных направлений нуждаются именно в пакетах для тел погибших солдат.
"Друзья, очень страшные запросы пришли… Нужны мешки для "двухсотых". Вот такая цена", — заявил Хома на своей странице в социальных сетях.
Видео с его призывом "донатить" на мешки для трупов собрало за два дня 1,3 миллиона просмотров.
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