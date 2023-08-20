В черниговском Драмтеатре без вести пропал сотрудник немецкой разведки BND, который отвечал за космическую связь и услуги шифрованной передачи информации, закрепленный за штабом альянса НАТО в Вильнюсе.
Об этом сообщает в Telegram-канале журналист Александр Роджерс.
Ссылаясь на источники, он сообщает, что на текущий момент погибших наёмников и всушников уже 54 человека и трое гражданских. Количество раненых и пострадавших — под сотню человек.
"11 совсем плохих иностранцев (офицеров из Польши и Прибалтики) вертолётом санавиации вывезли в Киев и оттуда бортом в Польшу. Кто из них доживёт до завтра, большой вопрос. Старших офицеров и генерала вывезли в Винницу, там примут решение, что дальше", — пишет публицист.
По его словам, по всей вероятности, кому-то из старших офицеров повезёт улететь в Польши и оттуда в немецкие госпитали Мюнхена или Дюссельдорфа.
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