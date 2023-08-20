Fatto Quotidiano: саммит по украинской "формуле мира" — нелепый спектакль НАТО

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Саммит по "достижению мира" на Украине, который прошёл в Джидде, лишь "нелепый спектакль" Североатлантического альянса, заявила обозреватель Елена Базиле.

Фото: "NATO Parliamentary Assembly Pre-Summit Conference" by Foreign, Commonwealth & Development Office is licensed under CC BY 2.0.

По её мнению, встреча не принесла никаких результатов.

"В Джидде не нашли никакого дипломатического решения, это был просто нелепый спектакль, который позволил членам НАТО повторять пустые лозунги", — написала Базиле в статье для Fatto Quotidiano.

По мнению обозревателя, ничего, кроме риторики, саммит не принёс. Никаких решений по украинской "формуле мира" принято не было.