По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, украинским самолётам наносится поражение сразу же, как только они взлетают с аэродрома.
Своё заявление Олещук сделал, выступая на телеканале "Рада".
"…Мы ещё не успеем подняться с аэродрома, а наш самолёт будет в зоне поражения. Наши самолёты каждый день обстреливаются. Обстрелы идут как с земли, так и с воздуха", — сказал Олещук.
Командующий добавил, что когда украинский самолёт приближается к цели, он ежеминутно подвергается обстрелу. А в ходе выполнения боевого задания каждый украинский пилот подвергается атаке пяти-девяти самолётов разных типов, принадлежащих противнику.
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