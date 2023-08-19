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Командующий ВВС Украины пожаловался на моментальное поражение самолётов сразу после взлёта

0:47
Мир

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, украинским самолётам наносится поражение сразу же, как только они взлетают с аэродрома.

Командующий ВВС Украины пожаловался на моментальное поражение самолётов сразу после взлёта
Фото: "Clouds from passenger jet plane 03" by Pradana Aumars (talk · contribs) is licensed under CC BY-SA 4.0.

Своё заявление Олещук сделал, выступая на телеканале "Рада".

"…Мы ещё не успеем подняться с аэродрома, а наш самолёт будет в зоне поражения. Наши самолёты каждый день обстреливаются. Обстрелы идут как с земли, так и с воздуха", — сказал Олещук.

Командующий добавил, что когда украинский самолёт приближается к цели, он ежеминутно подвергается обстрелу. А в ходе выполнения боевого задания каждый украинский пилот подвергается атаке пяти-девяти самолётов разных типов, принадлежащих противнику.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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