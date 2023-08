Your browser does not support the audio element.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил своё возмущение по поводу обращения актёра Джорджа Такэя, призвавшего всех к переводу денег в пользу ВСУ.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.