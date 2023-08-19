Экс-разведчик Риттер возмутился словами актёра Такэя по поводу финансовой помощи Киеву

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил своё возмущение по поводу обращения актёра Джорджа Такэя, призвавшего всех к переводу денег в пользу ВСУ.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Актёр в своём посте в Twitter* написал, что Москва якобы "обработала" тех, кто отказывается помогать Украине.

Разведчик напомнил, что место актёра — на сцене и в кадре, а в вопросах геополитики он полный профан, и было бы странно прислушиваться к его советам в этом плане.

"Совет: когда Джордж Такэй высказывает мнение по вопросам геополитики — особенно по Украине — напоминайте себе, что он всего лишь актер, сыгравший лейтенанта Сулу в сериале "Звёздный путь", а не эксперт по национальной безопасности", — подчеркнул Риттер.

Каждый человек должен думать своей головой, а не выполнять слепо то, что рекомендуют ему другие, добавил Риттер.

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