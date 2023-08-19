Поляки могут заменить украинцев на поле боя и стать жандармом ЕС. Но на это надо несколько лет, а за это время РФ может сделать так, что Европа перестанет существовать.
Об этом заявил политический аналитик, экс-проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.
Угроза российского вторжения из Белоруссии — это согласованная пиар-кампания Варшавы и Киева, связанная с выборами. Сейчас правящая партия в Польше теряет голоса, и на фоне растущей внешней угрозы она сохранится у власти. А киевской власти надо нагнетать обстановку, чтобы отсрочить выборы или вообще их не проводить, сказал аналитик в интервью изданию "Украина.ру".
Вашингтон будет ослаблять военное присутствие в ЕС. Он будет забирать свою армию, чтобы перенаправить её в Юго-Восточную Азию. А поляки хотят стать жандармами, которых США наймут для решения собственных задач. Поэтому поляков вооружают и нагнетают истерию.
Но воевать с Россией Польша не будет. У неё просто нет опыта, нет техники для резерва, подчеркнул Самойлов. Поляки понимают, что разгром ВСУ будет. А у РФ откроются разные возможности для воздействия на врага.
"Почему поляки до сих пор во Львов не зашли? Сколько про это уже разговоров было. Вооружённый конфликт приобретёт совершенно другой статус. И потом, еще неизвестно, как на западной Украине поляков примут. Война может открыть самые неожиданные ящики Пандоры", — подытожил Самойлов.
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