Российская линия обороны так и осталась недосягаемой высотой для ВСУ, понёсших колоссальные потери. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.