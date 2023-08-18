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Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный уже ничего не может сделать с контрнаступлением Киева

1:04
Мир

Российская линия обороны так и осталась недосягаемой высотой для ВСУ, понёсших колоссальные потери. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный уже ничего не может сделать с контрнаступлением Киева
Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

Политолог считает, что Киев пытается выжать невозможное из своих последних стратегических резервов, и контрнаступлению уже ничего не поможет.

"На фронте ничего хорошего нет, введены последние стратегические силы. Надо прямо говорить, что нет никаких достижений. Ничего этот Залужный уже сделать не может", — сказал Соскин в своём YouTube-канале.

Тут нельзя не упомянуть про огромные потери в украинской армии, добавил Соскин. Убитых бойцов ВСУ уже негде хоронить, а для раненых военных не хватает мест в больницах.

Украинский президент Владимир Зеленский продемонстрировал свою полную непригодность в этот сложный для страны период, поэтому он просто обязан снять с себя полномочия главы государства и определиться с датой досрочных выборов, добавил политолог.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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