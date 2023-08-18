Российская линия обороны так и осталась недосягаемой высотой для ВСУ, понёсших колоссальные потери. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог считает, что Киев пытается выжать невозможное из своих последних стратегических резервов, и контрнаступлению уже ничего не поможет.
"На фронте ничего хорошего нет, введены последние стратегические силы. Надо прямо говорить, что нет никаких достижений. Ничего этот Залужный уже сделать не может", — сказал Соскин в своём YouTube-канале.
Тут нельзя не упомянуть про огромные потери в украинской армии, добавил Соскин. Убитых бойцов ВСУ уже негде хоронить, а для раненых военных не хватает мест в больницах.
Украинский президент Владимир Зеленский продемонстрировал свою полную непригодность в этот сложный для страны период, поэтому он просто обязан снять с себя полномочия главы государства и определиться с датой досрочных выборов, добавил политолог.
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