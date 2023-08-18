DPA: Шольца освистали на предвыборном мероприятии в Мюнхене

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По информации агентства DPA, в ходе предвыборного собрания Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которое прошло на Мариенплац в Мюнхене, канцлер ФРГ Олаф Шольц был встречен негодованием со стороны некоторых присутствовавших. Перед выступлением главы правительства обстановка на площади оставалась напряженной, и звуки криков и свиста нарушали обычное течение мероприятия. Различные группы, в том числе из правой политической сферы, в том числе партия "Альтернатива для Германии", поддерживали призывы к протестам в городском центре. На некоторых плакатах требовали прекратить поставки вооружений в Киев.

Полиция разместила барьеры вокруг Мариенплац и проводила тщательные проверки для всех посетителей мероприятия СДПГ. Более 200 сотрудников правоохранительных органов обеспечивали соблюдение порядка.

С самого начала своего выступления, канцлер Шольц высказал поддержку политике своего кабинета по отношению к Украине, включая вопросы вооруженных поставок. Он считал важным решение о поддержке Киева и отметил, что правительство тщательно анализирует каждый запрос, чтобы не ухудшать отношения между Россией и НАТО.

Ожидается, что выборы в ландтаг Баварии, запланированные на 8 октября 2023 года, представят сложное испытание для правящих партий, таких как СДПГ, "Зеленые" и Свободные демократы. Это произойдет на фоне энергетического кризиса и растущей инфляции в стране, а также в условиях обсуждения вопросов о военной поддержке Украины.

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