Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил, когда состоится передача Киеву истребителей F-16.
По словам Салливана, третьи страны передадут Украине самолёты, когда будет закончен курс подготовки пилотов для них.
Помощник президента США напомнил, что Вашингтон готовится одобрить поставки F-16 Киеву, добившись этого решения у своих союзников и представителей Конгресса. Салливан подчеркнул, что именно об этом ранее говорил Джо Байден.
Представитель Белого дома добавил, что ему непонятно, почему эту тема до си пор вызывает вопросы, ведь вопрос передачи самолётов Украине был решён на официальном уровне.
"После подготовки пилотов последует передача самолетов", — заверил Салливан во время брифинга.
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