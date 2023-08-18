Салливан заверил, что после подготовки пилотов Украина получит истребители F-16

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил, когда состоится передача Киеву истребителей F-16.

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По словам Салливана, третьи страны передадут Украине самолёты, когда будет закончен курс подготовки пилотов для них.

Помощник президента США напомнил, что Вашингтон готовится одобрить поставки F-16 Киеву, добившись этого решения у своих союзников и представителей Конгресса. Салливан подчеркнул, что именно об этом ранее говорил Джо Байден.

Представитель Белого дома добавил, что ему непонятно, почему эту тема до си пор вызывает вопросы, ведь вопрос передачи самолётов Украине был решён на официальном уровне.

"После подготовки пилотов последует передача самолетов", — заверил Салливан во время брифинга.