Невзирая на поставки западной техники в огромных количествах, украинским военным так и не удалось взять под свой контроль города, которые защищают ВС РФ. На это обратил внимание испанский обозреватель Пабло Хофре Леаль.
"Киевский режим больше не способен скрывать, что контрнаступление, в ходе которого они обещали захватывать города, находящиеся под защитой российских войск и народного ополчения Донбасса, провалилось", — написал Леаль в статье для Rebelión.
Автор напомнил, что несмотря на всестороннюю поддержку Запада, ВСУ так и не удалось осуществить прорыв российской линии обороны. Единственным итогом для них стали огромные потери как живой силы, так и вооружений.
Между тем критическая украинская инфраструктура по-прежнему подвергается ударам российских военных, из-за чего Киев лишается складов с оружием и логистических путей, по которым оно доставляется на Украину.
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