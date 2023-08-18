Отношение Украины к военному конфликту поменяется к осени 2023 года или к январю 2024 года, когда Незалежная истечёт кровью.
Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
По его словам, завершения конфликта хочет Вашингтон, но Киев и Лондон, которые занимаются провокациями, против мира.
"Украина должна истечь кровью и к осени-весне должна поменяться точка зрения на Украине. Она должна психологически быть готова к тому, чтобы закончить этот конфликт. Зеленский против этого сценария, ему категорически этот сценарий не на руку. Потому что как только конфликт будет заморожен, с него спросят, зачем он устроил эту войну", — отметил обозреватель.
Он отметил, что команда Байдена хочет мирных соглашений, но Зеленский будет стараться выводить на южнокорейский вариант, где конфликт тлеет до сих пор. Но конфликт всегда заканчивается, если одна сторона побеждает, подытожил Царёв.
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