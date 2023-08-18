МИД РФ: Россия призывает ВСУ встать против Киева и капитулировать перед ВС РФ

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В МИД России выступили с заявлением и призвали вооружённые силы Украины (ВСУ) повернуть оружие против Киева и капитулировать перед российской армией, вместо того, чтобы запускать беспилотники по РФ.

Фото: Wikimedia Commons

Очередная попытка нанести удар беспилотником по Москве подтверждает "преступную сущность" украинских властей, также подчеркнули в Министерстве иностранных дел.

Ранее разведчик Анатолий Матвийчук спрогнозировал скорое начало наступления армии России, которое может спутать все карты Западу.