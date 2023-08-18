Глава минобороны Белоруссии Хренин: Киев стремится устроить глобальную катастрофу в Европе

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По словам главы минобороны Белоруссии Виктора Хренина, киевские власти делают всё для того, чтобы устроить глобальную катастрофу в Европе.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Такое заявление белорусский министр сделал в Минске в ходе пленарного заседания международного антифашистского конгресса.

"Сегодня все более отчетливо проявляется стремление военно-политического руководства Украины спровоцировать глобальную катастрофу в Европе", — сказал Хренин.

Хренин подчеркнул, что в театре боевых действий киевский режим сплошь и рядом использует террористические практики, направленные на мирных граждан РФ и самой Украины.

"Но даже фашисты по отношению к немцам — к собственным гражданам — подобного не практиковали", — добавил он.

Глава ведомства напомнил о планомерном уничтожении русскоязычного населения в Донбассе и Крыму по указанию западных кураторов. Похожая ситуация происходит и в странах Прибалтики, где также ущемляются права русских. Запад надеялся, что Россия из-за этнических распрей не сможет нормально развиваться, перестав быть одним из мировых лидеров, добавил Хренин.