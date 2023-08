Your browser does not support the audio element.

По словам главы минобороны Белоруссии Виктора Хренина, киевские власти делают всё для того, чтобы устроить глобальную катастрофу в Европе.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.