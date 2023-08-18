Трамп обвиняет Fox News в попытке выставить его в неблагоприятном свете

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Бывший президент США Дональд Трамп обвинил телеканал Fox News в том, что тот намеренно изображает его в негативном свете, демонстрируя "худшие фотографии" и выборочно представляя данные опросов общественного мнения. В посте социальной сети Truth Social он задал вопрос, почему Fox News не отображает все результаты опросов, в которых он значительно опережает президента Джо Байдена. Трамп также отметил, что эта предвзятость очевидна в их выборе его наименее лестных фотографий. Он также упомянул о своем нежелании участвовать в предстоящих дебатах между кандидатами в президенты от Республиканской партии, сославшись на своё существенное преимущество перед другими претендентами внутри партии.

Фото: "Donald Trump" by Michael Vadon is licensed under CC BY-SA 2.0.

Первоначальные дебаты кандидатов в президенты США на выборах 2024 года от Республиканской партии запланированы на 23 августа. Трамп недавно заявил в интервью The Sunday Times, что его шансы на победу были "близки к 100%". Предстоящие президентские выборы намечены на ноябрь 2024 года. Помимо Трампа, среди других претендентов от республиканцев — бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший посол США в ООН Никки Хейли, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и многие другие. Президент Байден объявил о своем намерении добиваться переизбрания в апреле.

Ранее мы сообщали, что в Джорджии шериф округа уже определил тюрьму, куда отправит Трампа и других фигурантов при их явке в суд по тамошнему уголовному делу.

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