WSJ: США шантажом пытаются заставить Турцию перестать помогать России

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В Белом доме уверены, что турецкие компании помогают России торговать нефтью в обход санкций, а потому Вашингтон пригрозил Анкаре экономическими ограничениями.

Фото: "Houston Ship Channel - Oil Tanker" by roger4336 is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению американских аналитиков, бизнесмены из Турции закупили десятки танкеров, которые перевозят исключительно российские углеводороды.

"Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкая компания будет подвергнута санкциям, и мы работали как с правительством, так и с частным сектором, чтобы информировать их об очень реальных рисках", — цитирует западного дипломата издание The Wall Street Journal.

Авторы статьи подчеркивают, что пока Запад пытается изолировать Россию на международном рынке, Анкара только расширяет торговлю с РФ.