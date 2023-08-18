В Белом доме уверены, что турецкие компании помогают России торговать нефтью в обход санкций, а потому Вашингтон пригрозил Анкаре экономическими ограничениями.
По мнению американских аналитиков, бизнесмены из Турции закупили десятки танкеров, которые перевозят исключительно российские углеводороды.
"Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкая компания будет подвергнута санкциям, и мы работали как с правительством, так и с частным сектором, чтобы информировать их об очень реальных рисках", — цитирует западного дипломата издание The Wall Street Journal.
Авторы статьи подчеркивают, что пока Запад пытается изолировать Россию на международном рынке, Анкара только расширяет торговлю с РФ.
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