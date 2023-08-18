Россия и ЮАР обсудят возможность импорта слонов и жирафов для зоопарков

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Россельхознадзор заинтересован в приобретении для росийских зоопарков бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов из охотничьих заказников ЮАР: ведомство планирует в скором времени провести переговоры с коллегами республики. Об этом заявили представители федеральной службы.

Фото: "Giraffa camelopardalis Reticulas Samson 2014 03" by Rigelus is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Речь идет об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных (бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп, носорогов) из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг".

Ранее российская сторона попросила у ЮАР развернутую информацию о таких болезнях, как ящур, африканская чума свиней, грипп птиц и других. Также РФ сделала запрос на получение списка предприятий, которые готовы поставлять медикаментозные препараты для лечения.