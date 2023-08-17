Политолог: после предупреждения о провале наступления ВСУ США будут делать то же, что и раньше

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Профессор факультета политологии МГУ Кирилл Андерсон в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал слова американского журналиста Сеймура Херша, сообщившего, что что ЦРУ предупредило госсекретаря США Энтони Блинкена о высокой вероятности провала контрнаступления Украины.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт уверен, что внешняя политика США по отношению к России после этого не изменится.

"США будут делать всё, что они делали до сих пор: вредить исподтишка и иногда явно России, ничего нового вряд ли", — сказал Андерсон.

Политолог не сомневается, что Вашингтон будет по-прежнему оказывать Киеву военную и финансовую помощь, потому что у американцев нет причин менять свою антироссийскую политику, которая имеет успех.

На ход украинского конфликта это предупреждение также никак не повлияет, считает профессор.

"В конфликте что-то вряд ли изменится. Будет идти борьба в верхах… Вокруг президента Украины будут идти какие-то шумовые эффекты. Но это будет внутриукраинская борьба. И сейчас нет никаких оснований и глобальных явлений, которые бы требовали смены политики", — добавил Андерсон.

Политолог считает, что украинский конфликт будет идти пока в прежнем русле, по крайней мере до осени точно.