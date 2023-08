Your browser does not support the audio element.

Профессор факультета политологии МГУ Кирилл Андерсон в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал слова американского журналиста Сеймура Херша, сообщившего, что что ЦРУ предупредило госсекретаря США Энтони Блинкена о высокой вероятности провала контрнаступления Украины.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.