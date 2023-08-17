Украина вскоре может остаться без Харькова и Купянска из-за плачевной для неё ситуации на передовой. Такой прогноз сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Украинская линия обороны у Купянска разбита, а российские войска продвигаются по пять, десять, пятнадцать километров в день, угрожая войти в город. Он скоро падет. А дальше Харьков", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Разведчик считает, что Киев потерпит поражение максимум к началу осени, а то и раньше. Об этом говорят огромные потери, которые несут ВСУ, а на их место киевским властям некого поставить.
Сейчас российские военные наступают по всей линии соприкосновения, а у Киева недостаточно бойцов для обороны, добавил офицер.
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