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Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС РФ скоро возьмут под контроль Купянск и Харьков

0:52
Мир

Украина вскоре может остаться без Харькова и Купянска из-за плачевной для неё ситуации на передовой. Такой прогноз сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС РФ скоро возьмут под контроль Купянск и Харьков
Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Украинская линия обороны у Купянска разбита, а российские войска продвигаются по пять, десять, пятнадцать километров в день, угрожая войти в город. Он скоро падет. А дальше Харьков", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Разведчик считает, что Киев потерпит поражение максимум к началу осени, а то и раньше. Об этом говорят огромные потери, которые несут ВСУ, а на их место киевским властям некого поставить.

Сейчас российские военные наступают по всей линии соприкосновения, а у Киева недостаточно бойцов для обороны, добавил офицер.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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