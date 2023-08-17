Профессор ВШЭ: Украину к развалу привела унитарная форма правления

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Украинское государство имело шанс на сохранение только в случае перехода к федерализации. Такое мнение выразил специалист по сепаратистским движениям, профессор Института медиа ВШЭ Григорий Прутцков.

Фото: "Euromaidan in Kiev 2014-02-19 12-06" by Amakuha is licensed under CC BY-SA 3.0.

По его словам, Украина — это искусственное образование, объединяющее разнообразные этносы с различными менталитетами. В стране отдельно существовали восточные и западные регионы, поэтому конфликт сторон, произошедший в 2014 году был неизбежен.

"Единственным способом сохранить государство была федерализация, но никто из украинских деятелей этого даже не обсуждал. Унитарная форма правления и культурно-языковая унификация привели к тому, что в итоге произошло", — заявил Прутцков в интервью argumenti.ru.

В качестве примера Прутцков привел Великое княжество Литовское, которое распалось спустя 200 лет после принятия католичества. До этого в государстве проживали в большинстве своем русские православные люди, которым начали насаждать другое мировозрение.

"С Украиной произошло то же самое. Если бы она исходила из уважения к языку каждого региона, она бы имела шансы на процветание. А если внедряешь чуждые людям язык, культуру, ущемляешь религиозные права — это приговор любому государству", — считает специалист.

В случае с Украиной 200 лет для распада государства не потребовалось, так как в современном мире все процессы протекают быстрее.