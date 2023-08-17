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Лукашенко рассказал о событиях, предшествующих началу СВО

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Мир

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в большом интервью рассказал, что Владимир Путин не уведомил его о планах начать СВО.

Лукашенко рассказал о событиях, предшествующих началу СВО
Фото: "Инаугурация Александра Лукашенко (2020)" by Андрей Стасевич / ТАСС / БелТА is licensed under CC BY 3.0.

Лукашенко объяснил, что 24 февраля 2022 года отдельные части российской армии зашли на Украину с территории Белорусии. Произошло это, по словам президента соседней страны, после того, как закончились совместные учения армий РФ и Белоруссии.

Глава дружественной республики заверил, что Владимир Путин не говорил ему о своих планах.

"У нас не было никогда разговора (перед 24 февраля). Вот прямо в канун военных действий, что война начнется. Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины", — объяснил Александр Григорьевич.

Ранее Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда будет помогать России.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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