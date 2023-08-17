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Лукашенко: Путин отказался захватывать Киев во избежание большого числа жертв

0:53
Мир

Российская Федерация отказалась штурмовать Киев, так как этот шаг поведёт за собой огромное количество жертв. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко: Путин отказался захватывать Киев во избежание большого числа жертв
Фото: president.gov.by

"У нас с [президентом РФ Владимиром] Путиным был в связи с этим разговор. Я говорю, чтобы война закончилась, естественно, надо взять столицу. Он мне говорит: "Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей".

Лидер также добавил, что Украина настолько исчерпала свои силы, что сейчас неспособна вести битву за свою столицу. Войск фактически нет, а те, кто ещё остался, "не хотят погибать".

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия и Украина смогут вернуть прежние дружеские отношения только путём усердной работы с двух сторон.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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