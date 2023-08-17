Российская Федерация отказалась штурмовать Киев, так как этот шаг поведёт за собой огромное количество жертв. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"У нас с [президентом РФ Владимиром] Путиным был в связи с этим разговор. Я говорю, чтобы война закончилась, естественно, надо взять столицу. Он мне говорит: "Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей".
Лидер также добавил, что Украина настолько исчерпала свои силы, что сейчас неспособна вести битву за свою столицу. Войск фактически нет, а те, кто ещё остался, "не хотят погибать".
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия и Украина смогут вернуть прежние дружеские отношения только путём усердной работы с двух сторон.
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