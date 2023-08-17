Лукашенко: Путин отказался захватывать Киев во избежание большого числа жертв

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Российская Федерация отказалась штурмовать Киев, так как этот шаг поведёт за собой огромное количество жертв. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Фото: president.gov.by

"У нас с [президентом РФ Владимиром] Путиным был в связи с этим разговор. Я говорю, чтобы война закончилась, естественно, надо взять столицу. Он мне говорит: "Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей".

Лидер также добавил, что Украина настолько исчерпала свои силы, что сейчас неспособна вести битву за свою столицу. Войск фактически нет, а те, кто ещё остался, "не хотят погибать".

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия и Украина смогут вернуть прежние дружеские отношения только путём усердной работы с двух сторон.