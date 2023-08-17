Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На Алтае мужчина скончался при сборе шишек на дереве
Федеральный совет Швейцарии объявил об усилении сотрудничества с НАТО
Военный эксперт Матвийчук: В "Азов"* набрали всё отребье Украины
Ортопед-травматолог дал рекомендации по выбору подходящего рюкзака для школьника
Лукашенко уверил, что Белоруссия всегда будет помогать России
Кравцов сообщил, что колледжи обогнали вузы по числу абитуриентов
Названы основные опасности ракеты Taurus для российских средств ПВО
Поляки едят хлеб, приготовленный из украинского зерна, предназначенного для свиней
Российский газ пойдет в Германию через Иран и Оман

Лукашенко: Россия и Украина смогут наладить отношения в будущем

0:46
Мир

Россия и Украина смогут вернуть прежние дружеские отношения только путём усердной работы с двух сторон. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко: Россия и Украина смогут наладить отношения в будущем
Фото: president.gov.by

"После распада Советского Союза и Украина, и Беларусь выстроили отношения с Германией. Почему мы сейчас не выстроим? Выстроим, но к этому надо идти. Если мы будем говорить, но идти к этому не будем, вряд ли мы что-то сделаем".

Белорусский лидер отметил, что первым шагом к примирению могут быть только переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее Лукашенко твердо заявил, что Минск всегда будет оказывать необходимую поддержку Москве.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Трампу уже выбрали тюрьму: какая судьба ждёт экс-президента США

Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.

CNN: шериф округа в Джорджии определил тюрьму, куда оформят Трампа после явки
СБУ опубликовала новые кадры ударов дронов по Крымскому мосту
СБУ опубликовала новые кадры ударов по Крымскому мосту
Географический курьёз: генерал США предлагает разбомбить мост между Ростовом и Запорожьем
Выдававшего себя за бомжа наводчика ВСУ задержали под Ростовом
Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова Приштина по-прежнему нагнетает обстановку в Косове Михаил Плисюк Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева Олег Володин
В Индии объяснил, почему неуместно участие Зеленского в саммите G20
Потопит ли РФ контейнеровоз "Йозеф Шульте", как хочет Украина?
Попали в "огневой мешок": ВСУ настигла страшная участь в Урожайном
Попали в "огневой мешок": ВСУ настигла страшная участь в Урожайном
Последние материалы
Диетолог перечислил продукты, которые надо исключить диабетикам
Путин поговорил с президентом Ирана по телефону
Офицер ВС РФ рассказал о неудачных попытках ВСУ пойти в контратаку у Новосёловского в ЛНР
В Сочи перевернулась скорая помощь из-за нарушившей ПДД пенсионерки
Как студенту найти свою первую работу: пошаговая инструкция
Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников
В Москве аноним с Украины сообщил о том, что ТЦ города заминированы
Пушилин доложил о продвижении ВС РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Кубани выпускница продемонстрировала нацистское приветствие на фоне монумента павшим
Путин поручил отменить административные штрафы бизнеса со стороны надзорных органов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников