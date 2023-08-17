Лукашенко: Россия и Украина смогут наладить отношения в будущем

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Россия и Украина смогут вернуть прежние дружеские отношения только путём усердной работы с двух сторон. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Фото: president.gov.by

"После распада Советского Союза и Украина, и Беларусь выстроили отношения с Германией. Почему мы сейчас не выстроим? Выстроим, но к этому надо идти. Если мы будем говорить, но идти к этому не будем, вряд ли мы что-то сделаем".

Белорусский лидер отметил, что первым шагом к примирению могут быть только переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее Лукашенко твердо заявил, что Минск всегда будет оказывать необходимую поддержку Москве.