Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в международных делах, в частности вопрос вступления Тегерана в БРИКС. подробностями делится пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС".
Лидеры стран отметили серьезный прогресс в развитии Российско-иранских отношений. Путин и Раиси положительно настроены на двустороннее сотрудничество в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной сферах.
Более того, президент Ирана услышал от лидера РФ слова соболезнования в связи с терактом в Ширазе 13 августа.
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