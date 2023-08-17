Школьники, студенты и сотрудники ВУЗов Таджикистана в скором времени смогут использовать мобильные устройства в учебных целях. Уточним, применение технических средств в образовательных целях запрещено с 2007 года. Подробностями делится издание "Азия плюс".
"Министерство образования и науки Таджикистана готовит проект постановления об использовании технических средств, который может привести к отмене 15-летнего запрета на использование мобильных телефонов в учебных заведениях".
Под фразой "технические средства" правительство подразумевает мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и доступ к интернету. Всё это будет доступно только в учебных целях, таких как чтение электронных учебников, просмотр видеоролика для выполнения задания.
Напомним, 15 лет назад правительство запретило любые технические средства, которые хоть как-то применяются в стенах образовательного заведения.
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