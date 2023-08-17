Федеральный совет Швейцарии объявил об усилении сотрудничества с НАТО

Швейцария планирует увеличить свой военный бюджет до 1% ВВП к 2030 году и усилить сотрудничество с НАТО и ЕС в ответ на украинский кризис, передают argumenti.ru.
Федеральный совет Швейцарии опубликовал заявление с изложением этих намерений на своем официальном сайте.
В заявлении признается растущая напряженность в сфере европейской безопасности за последние годы. Чтобы эффективно выполнять свои обязанности по защите Швейцарии и ее граждан, вооруженные силы страны готовы укрепить свой оборонный потенциал в различных областях, включая сушу, воздух, киберпространство, электромагнитное пространство, внеатмосферное пространство и информационное пространство.
В ходе предыдущих действий Швейцария выразила поддержку одиннадцатому пакету санкций ЕС, направленных против России.
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