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"Царьград": сдаться — единственный шанс для солдата ВСУ выжить

1:16
Мир

Большинство боевиков ВСУ до отправки в зону боевых действий проходили обучение на полигонах запада Украины либо на полигонах Северной и Западной Европы. А упор там делали не на огневую подготовку, а на "русофобско-психологическую".

"Царьград": сдаться — единственный шанс для солдата ВСУ выжить
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на политолога, старшего лейтенанта Народной милиции ДНР Александра Матюшина.

"Им объясняли: как только они появятся, с ними будет западная техника. Русские солдаты бросят оружие, побегут в Крым через Крымский мост, который под их тяжестью обвалится. И всю территорию ВСУ освободят, перенесут войну на территорию России. Столкнувшись впервые с нашей обороной, с нашим мужеством, они были ошеломлены", — отмечает эксперт.

На Украине уже видят, как бездарно проработано наступление, какое оно бессмысленное. Граждане Незалежной видят гниющих брошенных солдат ВСУ, сотни единиц военной техники, которая сгоревшая рассыпана по дорогам и полям.

При следующем "мясном" штурме их опять кинут, и если повезёт, их просто ранит. В этом и кроются мотивы массовой сдачи националистов в плен, подытожил Матюшин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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