Большинство боевиков ВСУ до отправки в зону боевых действий проходили обучение на полигонах запада Украины либо на полигонах Северной и Западной Европы. А упор там делали не на огневую подготовку, а на "русофобско-психологическую".
Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на политолога, старшего лейтенанта Народной милиции ДНР Александра Матюшина.
"Им объясняли: как только они появятся, с ними будет западная техника. Русские солдаты бросят оружие, побегут в Крым через Крымский мост, который под их тяжестью обвалится. И всю территорию ВСУ освободят, перенесут войну на территорию России. Столкнувшись впервые с нашей обороной, с нашим мужеством, они были ошеломлены", — отмечает эксперт.
На Украине уже видят, как бездарно проработано наступление, какое оно бессмысленное. Граждане Незалежной видят гниющих брошенных солдат ВСУ, сотни единиц военной техники, которая сгоревшая рассыпана по дорогам и полям.
При следующем "мясном" штурме их опять кинут, и если повезёт, их просто ранит. В этом и кроются мотивы массовой сдачи националистов в плен, подытожил Матюшин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.