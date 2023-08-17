Херш: подход правительства США к конфликту на Украине не изменится, но "конец близок"

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По мнению журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, Белый дом не собирается менять свой подход по отношению к украинскому конфликту, хотя всем понятно, что его окончание уже не за горами.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

"Подход Белого дома к конфликту (на Украине — Прим. ред.), когда дело доходит до реалистичных разговоров с американским народом, будет оставаться прежним. Но конец близок, даже если оценки, выдаваемые Байденом людям, будто сошли со страниц комиксов", — написал Херш на своём сайте.

Журналист опубликовал на платформе Substack статью, в которой анализирует полную провалов международную политику администрации Джо Байдена, уделив особое внимание ситуации на Украине.

Ранее Херш рассказал, что ЦРУ доложили госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что провал украинского контрнаступления близок.