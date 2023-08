Your browser does not support the audio element.

По мнению журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, Белый дом не собирается менять свой подход по отношению к украинскому конфликту, хотя всем понятно, что его окончание уже не за горами.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.