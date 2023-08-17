В крупных городах Италии из-за жары объявлен максимальный уровень опасности

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В субботу Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший уровень погодной опасности — красный — для девяти городов, включая Рим, из-за приближающейся волны зноя. Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте ведомства, сообщает ТАСС.

Фото: Mario A. P. www.flickr. com/photos/99058495@N00/8190572830

Предупреждение также распространяется на города Болонья, Больцано, Брешия, Кампобассо, Латина, Перуджа, Риети и Флоренция. В четверг аналогичное предупреждение было объявлено для трех городов. Метеорологи предупреждают, что из-за африканского антициклона "Нерон" температура воздуха в воскресенье и понедельник поднимется до 40 градусов Цельсия во Флоренции, до 38 градусов в Милане и до 37 градусов в Риме. Специалисты ожидают, что эти значения могут стать рекордными для августа.

Из-за продолжительной жары власти призывают граждан соблюдать необходимые меры предосторожности, особенно это важно для детей и пожилых людей. Рекомендуется оставаться дома, увеличивать потребление воды и ограничивать физическую активность.

Согласно новому докладу итальянского Минздрава, жара, установившаяся в июле и начале августа, привела к увеличению смертности среди людей старше 65 лет на 9% в южных и центральных областях страны. Особенно высокий рост смертности зафиксирован в Реджо-Калабрии и на Сицилии, где воздействие жары усиливается из-за дыма от лесных пожаров.

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