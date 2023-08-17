Кадыров заявил, что следующими после Украины будут страны, где проявляют неуважение к Корану.

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Рамзан Кадыров раскритиковал Реджепа Эрдогана и руководителей других мусульманских стран, которые терпят акции по сожжению Корана.

Фото: "Ramzan Kadyrov (2018-06-15) 01" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", глава Чечни обратился с призывом к главам мусульманских стран "открыть глаза" на сожжение Корана. Кадыров оскорбительно отозвался о властях США и призвал граждан РФ чуть-чуть потерпеть до победы.

Руководителя Чеченской республики возмутило, что демократические страны неуважительно относятся к правам мусульман.

"Они внушат нашим детям, что молиться — это не модно и превратят наши народы в безликую массу потребителей, для которых доллар станет их божеством", — высказал свои опасения Кадыров.

Ранее Кадыров назвал мирные переговоры по поводу боевых действий на Украине бессмысленными для России.