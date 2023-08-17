Рамзан Кадыров раскритиковал Реджепа Эрдогана и руководителей других мусульманских стран, которые терпят акции по сожжению Корана.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", глава Чечни обратился с призывом к главам мусульманских стран "открыть глаза" на сожжение Корана. Кадыров оскорбительно отозвался о властях США и призвал граждан РФ чуть-чуть потерпеть до победы.
Руководителя Чеченской республики возмутило, что демократические страны неуважительно относятся к правам мусульман.
"Они внушат нашим детям, что молиться — это не модно и превратят наши народы в безликую массу потребителей, для которых доллар станет их божеством", — высказал свои опасения Кадыров.
Ранее Кадыров назвал мирные переговоры по поводу боевых действий на Украине бессмысленными для России.
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