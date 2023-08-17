В Вашингтоне ни во что не ставят интересы простых американцев, продолжая тратить на поддержку Украины огромное количество средств. На это обратил внимание глава "Фонда наследия" Кевин Робертс.
Политик призвал прекратить финансирование Киева.
"Пришло время прикрыть лавочку. Люди устали от сомнительных закулисных сделок Вашингтона…" — написал Робертс в статье для The Hill.
Автор сделал акцент на том, что власти США на фоне огромных трат на Украину поддержали охваченные пожарами Гавайи очень скромными суммами.
Американцы устали от Украины, и всё меньшее число граждан США готовы продолжать её поддерживать. Эксперт призвал обратить внимание на участившиеся атаки Киева по территории РФ при помощи беспилотников, говорящие о том, что украинские власти не очень-то заботятся о своём суверенитете, а желают напасть на Россию, делая угрозу ядерной войны более реальной.
При этом о мирных переговорах с Москвой в Белом доме даже не думают. А между тем Вашингтон обязан в первую очередь заботиться о своих собственных гражданах, американцах, добавил Робертс.
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