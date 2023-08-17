Глава "Фонда наследия": американцы по горло сыты Украиной

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В Вашингтоне ни во что не ставят интересы простых американцев, продолжая тратить на поддержку Украины огромное количество средств. На это обратил внимание глава "Фонда наследия" Кевин Робертс.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Политик призвал прекратить финансирование Киева.

"Пришло время прикрыть лавочку. Люди устали от сомнительных закулисных сделок Вашингтона…" — написал Робертс в статье для The Hill.

Автор сделал акцент на том, что власти США на фоне огромных трат на Украину поддержали охваченные пожарами Гавайи очень скромными суммами.

Американцы устали от Украины, и всё меньшее число граждан США готовы продолжать её поддерживать. Эксперт призвал обратить внимание на участившиеся атаки Киева по территории РФ при помощи беспилотников, говорящие о том, что украинские власти не очень-то заботятся о своём суверенитете, а желают напасть на Россию, делая угрозу ядерной войны более реальной.

При этом о мирных переговорах с Москвой в Белом доме даже не думают. А между тем Вашингтон обязан в первую очередь заботиться о своих собственных гражданах, американцах, добавил Робертс.