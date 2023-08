Your browser does not support the audio element.

В Вашингтоне ни во что не ставят интересы простых американцев, продолжая тратить на поддержку Украины огромное количество средств. На это обратил внимание глава "Фонда наследия" Кевин Робертс.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.