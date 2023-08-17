Турция пообещала обеспечить гарантированный проход судов с украинским зерном через проливы

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Турецкие власти дали обещание позволять судам с зерном, идущим из украинских портов, свободно проходить через черноморские проливы. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, которые цитирует телеканал Haber Global.

Фото: " Bosphorus Bridge " by Alexxx Malev is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Если судна с зерном из Украины прибудут, то они пройдут через проливы", — сказано в сообщении.

Представители Турции уточнили, что суда беспрепятственно смогут проходить через Дарданеллы и Босфор. При этом в ведомстве добавили, что пока они не располагают информацией хоть об одном корабле, которое бы вышло из украинского порта.