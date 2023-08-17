Новый претендент в президенты Эквадора - Кристиана Суриты, выступающий от движения "Строй". Национальный избирательный совет (НИС) страны одобрил кандидатуру вместо убитого Фернандо Вильявисенсио.
"Пленум НИС на прошедшем 16 августа заседании единогласно одобрил регистрацию Кристиана Суриты в качестве кандидата в президенты республики от движения "Строй".
После этого заявления председатель движения "Гражданская революция" Марсела Агиньяга выразила протест насчёт принятого решения, сказав, что Суриты является членом другой политической силы. В свою очередь, НИС "отклонил возражение, поданное против выдвижения".
Напомним, досрочные выборы президента и формирования парламента состоятся 20 авугста в Эквадоре.
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