Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что ищет жильё в России, в которое бы она могла переехать насовсем и перевезти своих многочисленных питомцев из Ливана. По её словам, пока она сняла дом в рязанской области.

Фото: "Außenministerin Karin Kneissl in Liechtenstein" by Österreichisches Außenministerium is licensed under CC BY 2.0.