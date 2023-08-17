Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что ищет жильё в России, в которое бы она могла переехать насовсем и перевезти своих многочисленных питомцев из Ливана. По её словам, пока она сняла дом в рязанской области.
Как рассказала Кнайсль, это единственное жильё, которое ей пока удалось найти, но экс-глава МИД Австрии хотела бы переехать в Россию жить на постоянной основе.
"Я сняла небольшой домик в небольшой деревне в Рязанской области. Это единственное, что мне удалось найти. Но сейчас мне нужно найти дом и переехать. Это должен быть подходящий дом, в котором можно будет жить с большим количеством питомцев", — рассказала австрийка РИА Новости.
По словам Кнайсль, в Ливане у неё много собак, лошади и даже пони, которым необходимо обеспечить условия проживания.
Сейчас экс-глава МИД преподаёт в Санкт-Петербургском государственном университете.
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