Политолог Сергей Марков прокомментировал слова Дмитрия Медведева о мотивах, заставляющих Запад продолжать боевые действия на Украине.
Марков считает, что США и Европой движут не экономические, а политические мотивы.
Политический эксперт уверен, что забрать деньги у российских госкорпораций Запад тоже хотел бы, однако в первую очередь Запад, по мнению Маркова, пытается подчинить себе весь мир.
"Он хочет, чтобы вы, Дмитрий Анатольевич, им подчинялись. Вот что для них важнее", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Ранее Дмитрий Медведев рассказал анекдот про вступление в НАТО.
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