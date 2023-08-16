Марков не согласился с заявлением Медведева о мотивах Запада продолжать конфликт на Украине

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Политолог Сергей Марков прокомментировал слова Дмитрия Медведева о мотивах, заставляющих Запад продолжать боевые действия на Украине.

Фото: Официальный аккаунт Медведева ВК https://vk.com/dm

Марков считает, что США и Европой движут не экономические, а политические мотивы.

Политический эксперт уверен, что забрать деньги у российских госкорпораций Запад тоже хотел бы, однако в первую очередь Запад, по мнению Маркова, пытается подчинить себе весь мир.

"Он хочет, чтобы вы, Дмитрий Анатольевич, им подчинялись. Вот что для них важнее", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал анекдот про вступление в НАТО.