Your browser does not support the audio element.

Дела у украинских военных в Харьковской области совсем плохи, а все попытки Киева снова перейти в наступление неизменно проваливаются. Таким наблюдением поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.