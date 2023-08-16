Экс-советник Кучмы Соскин: скоро ВСУ придётся оставить Купянск, Марьинку и Авдеевку

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Дела у украинских военных в Харьковской области совсем плохи, а все попытки Киева снова перейти в наступление неизменно проваливаются. Таким наблюдением поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Политолог считает, что взятие российскими военными Купянска и Авдеевки — это дело времени.

"Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Эксперт обратил внимание, что украинское контрнаступление, продолжающееся два с половиной месяца, так ни к чему и не привело, при этом украинская армия истощена, ослаблена и лишена большей части западного вооружения.

Сейчас у ВСУ наблюдается острый дефицит оружия и снарядов, включая простые патроны.