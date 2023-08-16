Депутат Кнессета: "Назревает украино-израильская война"

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Израильская сторона не поставляет Киеву оружие, поскольку опасается, что Украина будет продавать его арабам.

Фото: "VP Pence isits the Knesset VP Pence isits the Knesset" by U.S. Embassy Jerusalem is licensed under CC BY 2.0.

Прежде всего это касается комплексов противовоздушной обороны "Железный купол".

Об этом сообщил депутат израильского Кнессета Евгений Сова.

"Если, не дай Бог, информация попадет в руки наших врагов, у нас закончится противовоздушная оборона. Израиль воздерживается от поставок тех вещей, которые обеспечивают безопасность израильским гражданам", — цитирует Сову "ПолитНавигатор".

Раньше СМИ Незалежной сообщали о желании Украины исключить Израиль из "группы Рамштайн", поскольку он "передаёт информацию" Кремлю о происходящем на её заседаниях.

Также украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук сказал, что киевская власть может закрыть границу для паломников-евреев по пути в Умань, чтобы отомстить за то, что Тель-Авив депортирует 10 процентов туристов из Украины.