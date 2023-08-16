Американский экономист Вольф: у Запада был план по ослаблению РФ при помощи санкций

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На Западе был разработан план по ослаблению и подчинению России посредством санкций, однако этим намерениям не суждено было сбыться. Об этом напомнил американский экономист Ричард Вольф.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт напомнил, что США уже проворачивали подобное в странах Восточной Европы в 1980-х годах.

"В США были убеждены, что санкции ослабят Россию и, в каком-то смысле, дезинтегрируют ее, разбив на несколько частей. Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические маневры, как они уже делали в конце 1980-х годов в Восточной Европе", — сказал Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Экономист подчеркнул, что этот план Вашингтона провалился также и потому, что России удалось наладить с выгодой для себя хорошие связи со многими другими странами, которые не принадлежат НАТО, в частности, с Бразилией, Китаем и Индией.