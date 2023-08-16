На Западе был разработан план по ослаблению и подчинению России посредством санкций, однако этим намерениям не суждено было сбыться. Об этом напомнил американский экономист Ричард Вольф.
Эксперт напомнил, что США уже проворачивали подобное в странах Восточной Европы в 1980-х годах.
"В США были убеждены, что санкции ослабят Россию и, в каком-то смысле, дезинтегрируют ее, разбив на несколько частей. Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические маневры, как они уже делали в конце 1980-х годов в Восточной Европе", — сказал Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Экономист подчеркнул, что этот план Вашингтона провалился также и потому, что России удалось наладить с выгодой для себя хорошие связи со многими другими странами, которые не принадлежат НАТО, в частности, с Бразилией, Китаем и Индией.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".