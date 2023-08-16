По мнению украинского политолога Вадима Карасёва, проведение новых волн мобилизации в стране становится для киевских властей почти непосильной задачей.
Эксперт считает, что рядовые украинцы не думают, что Крым снова может стать частью их государства. Большинство жителей Украины считают самым главным, что ВСУ могли "отстоять Киев".
Карасёв подчеркнул, что сама украинская столица живёт вполне мирной светской жизнью, а в кафе и ресторанах в центре Киева нет свободного места, так много там посетителей.
"Зачем тогда идти снова воевать?" — именно такой вопрос, по словам Карасёва, задаёт себе среднестатистический украинец мужского пола в возрасте 35-45 лет.
Политолог напомнил мнение самих украинцев, считающих, что в дальнейшей мобилизации нет смысла, потому то на Донбассе "всё равно уже живут русские", в связи с чем непонятно, для чего украинским новобранцам отправляться на передовую и рисковать там жизнью.
"Так что мобилизационный запал, этот дух в какой-то степени падает", — добавил Карасев в эфире израильского телеканала Iton TV.
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