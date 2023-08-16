Литва ускоряет процесс эскалации на границе с Белоруссией

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Литва приняла решение временно приостановить работу двух из шести пунктов пограничного контроля вдоль литовско-белорусской границы, начиная с 18 августа. Об этом решении было объявлено 16 августа пресс-службой правительства Литвы, сообщает EADaily.

Фото: "Flag-map of Lithuania" by Darwinek is licensed under CC BY-SA 3.0.

Этот шаг был предпринят в ответ на предложение Министерства транспорта, которое было одобрено правительством и направлено на смягчение угрозы вдоль белорусской границы. Пункты пропуска "Шумскас" и "Тверячюс" (известные на белорусской стороне как "Лоша" и "Видзы") будут закрыты. Эти контрольно-пропускные пункты в первую очередь обслуживают проезд легковых автомобилей, а пункт "Тверячюс" — ещё и порожние грузовики.

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы заверило, что транспортный поток будет перенаправлен через главный пограничный пункт пропуска "Мядининкай" ("Каменный лог"). Власти ожидают, что ситуация с автомобильными очередями и грузоперевозками не претерпит существенных изменений. Однако премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните предупредила, что закрытие более двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью может иметь негативные последствия для соседних стран.

Ранее заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичус заявил, что причиной закрытия контрольно-пропускных пунктов является присутствие около "1200 бойцов ЧВК "Вагнер" в приграничной зоне. Первоначально запланированное на 15 августа решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов было отложено.

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