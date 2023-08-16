Украине придётся на себе ощутить, какими тяжёлыми могут быть последствия применения кассетных снарядов, причём произойдёт это уже после завершения конфликта. На это обращает внимание издание Foreign Policy.
"Настоящими жертвами будут сами украинцы”, — написал автор статьи.
Обозреватель в качестве аргумента привёл высказывание премьер-министра Камбоджи, которая не понаслышке ощутила на себе последствия применения кассетных бомб.
Автор подчеркнул, что коварство кассетных снарядов состоит в том, что в каждом из них содержится огромное множество суббоеприпасов, которые хаотично разлетаются по большой площади и угрожают мирным жителям этих территорий даже десятилетия спустя.
Аналогичные опасения высказали и представители Лаоса, который США бомбардировали кассетными снарядами в 1964–1973 годах. В правительстве этой страны сообщили, что из-за разрывов до сих пор лежащих на земле кассетных снарядов в 2022 году погибло много людей, половина из которых — дети.
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