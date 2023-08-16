Foreign Policy: от использования Киевом кассетных боеприпасов пострадают сами украинцы

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Украине придётся на себе ощутить, какими тяжёлыми могут быть последствия применения кассетных снарядов, причём произойдёт это уже после завершения конфликта. На это обращает внимание издание Foreign Policy.

Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.

"Настоящими жертвами будут сами украинцы”, — написал автор статьи.

Обозреватель в качестве аргумента привёл высказывание премьер-министра Камбоджи, которая не понаслышке ощутила на себе последствия применения кассетных бомб.

Автор подчеркнул, что коварство кассетных снарядов состоит в том, что в каждом из них содержится огромное множество суббоеприпасов, которые хаотично разлетаются по большой площади и угрожают мирным жителям этих территорий даже десятилетия спустя.

Аналогичные опасения высказали и представители Лаоса, который США бомбардировали кассетными снарядами в 1964–1973 годах. В правительстве этой страны сообщили, что из-за разрывов до сих пор лежащих на земле кассетных снарядов в 2022 году погибло много людей, половина из которых — дети.