Украине придётся на себе ощутить, какими тяжёлыми могут быть последствия применения кассетных снарядов, причём произойдёт это уже после завершения конфликта. На это обращает внимание издание Foreign Policy.

Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.