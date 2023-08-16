Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила о передаче Украине Вашингтоном 50 вагонов, предназначенных для перевозки зерна.
"На этой неделе мы доставили украинской компании "Нибулон" 50 вагонов для транспортировки зерна через (Агентство США по международному развитию — Прим. ред.) USAID, чтобы помочь транспортировать зерно в порты Дуная, откуда оно будет отправлено на мировые рынки", — написала Бринк в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter*).
Посол подчеркнула, что США намерены помогать Киеву разрабатывать новые альтернативные пути для вывоза продукции и расширять уже имеющиеся. По словам Бринк, принимаемые меры должны способствовать стабилизации цен на зерно на мировом рынке и помочь "накормить самых уязвимых жителей планеты".
В опубликованной ранее статье в Wall Street Journal говорится о том, что США обсуждают с Украиной, Турцией и другими государствами Восточной Европы возможности налаживания альтернативных путей вывоза украинского зерна после того, как зерновая сделка с участием РФ перестала существовать.
Авторы объяснили, что основной маршрут экспорта будет проходить по Дунаю, по Чёрному морю в Румынию, и уже оттуда — в места назначения.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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