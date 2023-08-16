В США объявили о передаче Киеву 50 вагонов для перевозки зерна

Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила о передаче Украине Вашингтоном 50 вагонов, предназначенных для перевозки зерна.

Фото: "Товарный вагон // Freight Car" by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0.

"На этой неделе мы доставили украинской компании "Нибулон" 50 вагонов для транспортировки зерна через (Агентство США по международному развитию — Прим. ред.) USAID, чтобы помочь транспортировать зерно в порты Дуная, откуда оно будет отправлено на мировые рынки", — написала Бринк в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter*).

Посол подчеркнула, что США намерены помогать Киеву разрабатывать новые альтернативные пути для вывоза продукции и расширять уже имеющиеся. По словам Бринк, принимаемые меры должны способствовать стабилизации цен на зерно на мировом рынке и помочь "накормить самых уязвимых жителей планеты".

В опубликованной ранее статье в Wall Street Journal говорится о том, что США обсуждают с Украиной, Турцией и другими государствами Восточной Европы возможности налаживания альтернативных путей вывоза украинского зерна после того, как зерновая сделка с участием РФ перестала существовать.

Авторы объяснили, что основной маршрут экспорта будет проходить по Дунаю, по Чёрному морю в Румынию, и уже оттуда — в места назначения.

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