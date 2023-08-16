Музыканты The Killers извинились перед грузинами за русского барабанщика на сцене

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Участники музыкальной группы принесли свои извинения жителям Грузии за то, что пригласили выступать на сцене русского барабанщика.

Фото: "Барабан з тарілкою" by A1 is licensed under CC BY-SA 4.0.

После сорванного концерта в Батуми одна из зрительниц рассказала, что русскому барабанщику приходилось выступать "в атмосфере адского хейта". Грузины очень негативно отреагировали на то, что на сцене работает музыкант российского происхождения.

Солист музыкального коллектива объяснил, что считает всех братьями и сестрами, несмотря на границы и страны. Слова про братткие нации очень не понравились присутсвующим на концерте людям.

Музыканты поспешились извиниться в социальных сетях.

"Мы понимаем, что комментарий, предполагающий, что все слушатели и фанаты The Killers "братья и сёстры", мог быть неверно истолкован. Мы никого не хотели расстроить и мы просим прощения", — написали участники группы.