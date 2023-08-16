Политолог-международник Владимир Брутер высказался по поводу появившейся в прессе информации об отправке британской спецслужбой MI6 украинских диверсантов-карателей в Африку. Ранее об этом сообщил военно-дипломатический источник.
По мнению эксперта, африканский тренд это вряд ли переломит. Но для каких-то конкретных людей может представлять опасность. Они смогут убить неприятного для Запада лидера, пояснил аналитик в беседе с РИА Новости.
Он также добавил, что западные спецслужбы нанимают часть боевиков из стран "третьего мира", так как своих не хватает. И Африка — хорошее поле для тренировки, где они получат некую боеспособную единицу, заключил политолог.
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