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Брутер: украинские каратели в Африке смогут убить неприятного для Запада лидера

0:46
Мир

Политолог-международник Владимир Брутер высказался по поводу появившейся в прессе информации об отправке британской спецслужбой MI6 украинских диверсантов-карателей в Африку. Ранее об этом сообщил военно-дипломатический источник.

Брутер: украинские каратели в Африке смогут убить неприятного для Запада лидера
Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

По мнению эксперта, африканский тренд это вряд ли переломит. Но для каких-то конкретных людей может представлять опасность. Они смогут убить неприятного для Запада лидера, пояснил аналитик в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что западные спецслужбы нанимают часть боевиков из стран "третьего мира", так как своих не хватает. И Африка — хорошее поле для тренировки, где они получат некую боеспособную единицу, заключил политолог.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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